Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам до 12% в России

Банк увеличил доходность из-за повышения ключевой ставки ЦБ. Повышенные ставки вступили в силу 17 августа.

Максимальная ставка в 12% годовых доступна клиентам, открывшим вклады линейки «Лучший %» на три года, а также тем, кто увеличил баланс срочных рублевых вкладов, в том числе за счет перевода денег с валютных вкладов, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 12%. Регулятор подчеркнул, что это решение «принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности». Оно связано с ростом годовой инфляции.