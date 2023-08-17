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Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам до 12% в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/sberbank-povysil-stavki-po-rublevym-vkladam-do-12-v-rossii
Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам до 12% в России
Фото Сбербанка

Банк увеличил доходность из-за повышения ключевой ставки ЦБ. Повышенные ставки вступили в силу 17 августа.

Максимальная ставка в 12% годовых доступна клиентам, открывшим вклады линейки «Лучший %» на три года, а также тем, кто увеличил баланс срочных рублевых вкладов, в том числе за счет перевода денег с валютных вкладов, сообщает пресс-служба Сбербанка.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 12%.  Регулятор подчеркнул, что это решение «принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности». Оно связано с ростом годовой инфляции.

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