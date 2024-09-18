Сбер приостановил выдачу новых займов по семейной ипотеке

Сбер исчерпал лимит по количеству займов по льготной программе «семейная ипотека».

«Лимит на семейную ипотеку закончился. Вы можете подать заявку, и мы рассмотрим ее, но выйти на сделку получится только после возобновления лимита», — говорится на сайте «Домклик», одной из структур банка.

В самом Сбере ситуацию пока не прокомментировали.

В июле Сбербанк оформил 49,8 тыс. жилищных займов на общую сумму 208,4 млрд рублей.

Согласно информации на 12 сентября, общий лимит по семейной ипотеке в 5,9 трлн рублей банки России выбрали на 91,8%. Больше всего лимит израсходован у Сбера — на 96,9% и у Альфа-банка — на 98,4%. В топ-5 также входят ВТБ, Банк ДОМ.РФ и Промсвязьбанк, сообщает ТАСС.

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