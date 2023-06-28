Сауну на балконе многоэтажки устроил житель Новороссийска, с ним судится мэрия
Общество
28.06.2023 08:10
Мужчина перепланировал балкон без специального, положенного по строительным нормам разрешения.
Результаты перепланировки прочувствовал сосед снизу — когда мужчина начал пользоваться сауной, нижнюю квартиру начало заливать.
Сосед постоянно жаловался, а мэрия неоднократно выносила предостережения о недопустимости нарушения жилищного законодательства. Однако мужчина все предостережения игнорировал, и балкон в первоначальный вид он так и не вернул.
В связи с этим администрация города-героя обратилась с иском к собственнику о приведении квартиры в первоначальное состояние. Сейчас мэрия ждет решения суда, пишет «Новороссийский рабочий».
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