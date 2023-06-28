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Сауну на балконе многоэтажки устроил житель Новороссийска, с ним судится мэрия

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/saunu-na-balkone-mnogoetazhki-ustroil-zhitel-novorossijska-s-nim-suditsya-meriya
Сауну на балконе многоэтажки устроил житель Новороссийска, с ним судится мэрия
Фото nkaminetskyy, pixabay.com

Мужчина перепланировал балкон без специального, положенного по строительным нормам разрешения.

Результаты перепланировки прочувствовал сосед снизу — когда мужчина начал пользоваться сауной, нижнюю квартиру начало заливать.

Сосед постоянно жаловался, а мэрия неоднократно выносила предостережения о недопустимости нарушения жилищного законодательства. Однако мужчина все предостережения игнорировал, и балкон в первоначальный вид он так и не вернул.

В связи с этим администрация города-героя обратилась с иском к собственнику о приведении квартиры в первоначальное состояние. Сейчас мэрия ждет решения суда, пишет «Новороссийский рабочий».

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