Санаторию «Голубая бухта» предоставили участок в Геленджике для обеспечения водой

Земельный участок санаторию «Голубая бухта» предоставило региональное управление Росимущества на праве бессрочного пользования.

Этот участок необходим санаторию для бесперебойной работы водозабора, который снабжает питьевой водой как учреждение, так и весь микрорайон Голубая бухта в районе аэропорта.

Туберкулезный санаторий «Голубая бухта» открыли в Геленджике в 1921 году для отдыха студентов и детей. Каждый год в нем лечатся более 3 тыс. пациентов со всей России, сообщает пресс-служба Росимущества.

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