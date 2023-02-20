Санаторию «Голубая бухта» предоставили участок в Геленджике для обеспечения водой
Земельный участок санаторию «Голубая бухта» предоставило региональное управление Росимущества на праве бессрочного пользования.
Этот участок необходим санаторию для бесперебойной работы водозабора, который снабжает питьевой водой как учреждение, так и весь микрорайон Голубая бухта в районе аэропорта.
Туберкулезный санаторий «Голубая бухта» открыли в Геленджике в 1921 году для отдыха студентов и детей. Каждый год в нем лечатся более 3 тыс. пациентов со всей России, сообщает пресс-служба Росимущества.
Читайте также: в Краснодаре после жалоб жителей суд изъял у собственника участок возле реки Кубань в ЮМР. В ходе проверки установили, что на территории береговой полосы незаконно располагается часть земельного участка в частной собственности. Таким образом, нарушались права людей на свободу передвижения, на доступ к водным объектам общего пользования и их использования, а также на благоприятную окружающую среду.
- Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Не смог вернуться по следам на снегу: приезжий из Якутии заблудился в лесу Сочи
- Мужчина получил 12 лет колонии за убийство двоих знакомых доской в Краснодаре
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину