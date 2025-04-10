Санаторий «Жемчужина моря» в Кабардинке оптимизирует работу по нацпроекту

Сейчас в санатории рабочая группа — сотрудники учреждения, службы бронирования и топ-менеджеры совестно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) — занимается оптимизацией процесса размещения гостей, начиная с момента бронирования и до момента его заселения в номер.

«Оздоровительный туризм является одним из самых востребованных направлений в сфере путешествий. Санатории стараются привлечь больше гостей, поэтому активно работают над улучшением сервиса. Внедрение бережливых технологий и цифровых решений позволяет ускорить достижение этих целей. При этом важным остается вопрос обучения персонала санаторно-курортных учреждений. Эксперты РЦК делятся с ними знаниями, обучают их инструментам повышения производительности без привлечений крупных инвестиций», — сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

По словам руководителя проекта АНО «РЦК» Анастасии Ермаковой, во время диагностики была создана макрокарта — визуализация всех процессов, связанных с обслуживанием гостей.

Также в рамках оптимизации работы персонал санатория прошел обучение на сайте производительность.рф, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

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