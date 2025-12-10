Санаторий в Сочи повысил эффективность работы благодаря бережливым технологиям
Санаторно-оздоровительный комплекс «Одиссея Wellness Resort» улучшил гостиничный сервис в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Санаторий смог уменьшить время уборки номеров на 22%, при этом ожидаемый годовой экономический эффект составил свыше 3 млн рублей, отметил министр экономики Кубани Алексей Юртаев.
«Такие примеры показывают, что участие в федеральном проекте «Производительность труда» действительно дает измеримый результат», — добавил Юртаев.
Рабочая группа под руководством экспертов Регионального центра компетенций смогла повысить операционную эффективность, эргономично реорганизовать рабочие места, а также оптимизировать использование производственных мощностей.
Также сотрудники освоили комплекс практических инструментов для системного повышения эффективности, анализа и оптимизации операций, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.
