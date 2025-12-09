Отель в Розе Хутор оптимизировал работу персонала на завтраках по нацпроекту

Отель «Эрбелия от Васта» стал участником федерального проекта «Кадры для туризма».

Эксперты Регионального центра компетенций при помощи методик и подходов, отработанных в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» помогли отелю подготовить квалифицированных специалистов и повысить стандарты сервиса.

Пилотным направлением выбрали поток подготовки к завтраку по системе «шведский стол». Задачей команды стало сокращение времени процессов и повышение удобства для гостей и персонала путем устранения лишних движений, избыточной обработки и наведения порядка в организации рабочих мест.

«Туристический сектор — это лицо региона, и качество сервиса здесь играет важную роль. Когда мы видим, что за счет системного анализа и устранения потерь время подготовки сокращается на четверть, а персонал получает возможность лучше обслуживать гостей, — это означает, что методология работает», — отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Он добавил, что ценность федеральных проектов «Кадры для туризма» и «Производительность труда» в том, что они могут превратить рутину в конкурентное преимущество, а также помогают предприятиям расти без переплаты и спасают индустрию в сезонные пики.

Благодаря работе экспертов РЦК, отель сократил время подготовки шведской линии и раздачи к завтраку на 27%. Освободившиеся часы направили на обход этажей, сбор посуды от рум-сервиса, уборку и обслуживание мини-баров в номерах.

Также снизили запасы кувертов без ущерба для сервиса, увеличив при этом выработку. Раньше до 30% рабочего времени официант тратил на сервировку столиков, но теперь приборы размещают в специальных боксах. Скорость сервировки выросла с 9 до 13 столов в час на одного сотрудника.

Также внедрили адресное хранение пар-стока, благодаря чему удалось упорядочить хранение и сделать подготовку зала более быстрой и предсказуемой.

«Роль эксперта — это не принести готовый ответ и навязать его команде. Наша задача дать коллективу эффективные, проверенные инструменты и затем помочь группе самостоятельно прийти к решению. Когда команда действительно открыта к переменам, видит смысл в изменениях и готова экспериментировать, тогда и достигаются отличные результаты», — отметила и. о. директора АНО «РЦК» Милена Кокорина.

Она добавила, что руководство и персонал «Эрбелии от Васта» принимали участие во всех этапах изменений, что позволило добиться нового уровня профессионализма.

Кроме того, эксперты разработали лист адаптации для новых официантов, которых планируют принять уже к новому году для работы в высокий горнолыжный сезон. Нововведение позволит новым сотрудникам быстрее «вливаться» в должность и держать качество сервиса на высоком уровне.

По расчетам команды, за год в ресторане сервируют около 36 тыс. столов во время завтраков силами всего шести официантов, из-за чего стандартизация и адаптация новых сотрудников имеет ключевое значение для устойчивости работы, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

