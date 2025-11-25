Курортный комплекс в Кабардинке повышает качество услуг благодаря нацпроекту

Отель «Надежда» оптимизирует рабочие процессы для улучшения сервиса и эффективности работы в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Организации сферы туризма способны серьезно повысить свою эффективность благодаря внедрению бережливых технологий на этапе оказания услуг дополнительных сервисов, подчеркнул министр экономики края Алексей Юртаев.

«Концентрация внимания на последовательном улучшении конкретных процессов позволяет предприятиям не только оптимизировать издержки, но и формировать высокий стандарт обслуживания. При этом малые изменения, если они системны, дают большой экономический эффект», — добавил он.

Специалисты провели диагностику всего цикла работы, выявили основные потери времени. Вся собранные данные позволили построить точную картину состояния процессов и определить проблемные места, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

Читайте также: в 20 раз продуктивнее стал процесс размещения в пансионате Геленджика.

Подпишись, здесь всегда интересно.