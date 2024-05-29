Санаторий «Лазуревый берег» в Геленджике требуют вернуть в госсобственность

Иск с требованием передать имущество детского санаторно-оздоровительного лагеря «Лазуревый берег» на улице Туристической в федеральную собственность в суд направила Генеральная прокуратура России.

По данным ведомства, построенный в 1925 году пансионат передали в ведение Геленджикского подразделения ВЦСПС в 1960 году, однако он по-прежнему оставался в госсобственности. В 1991 году после развала СССР при разграничении государственной собственности действовало правило, по которому курортные объекты исключительно относились к федеральной собственности.

В Гепрокуратуре России уверены, что отнесение территории «Лазуревого берега» к муниципальной собственности Геленджика в 1997 году и передача участка пансионата площадью 159 тыс. кв. метров в аренду на 49 лет в 2007 году были незаконны.

Ведомство через суд требует вернуть все имущество «Лазуревого берега» в федеральную собственность и возместить ущерб в 500 млн рублей за незаконное завладение комплексом и самовольной застройкой территории, сообщает ТАСС.

Санаторий «Лазуревый берег» считается одним из старейших пансионатов в Геленджике, с 1956 года он принимал на отдых детей. В собственность пансионата входит 7 спальных корпусов на 1,3 тыс. мест одновременного пребывания. Санаторий находится на муниципальной земле, которая передана в долгосрочную аренду.

Читайте также: суд арестовал имущество санатория «Лазуревый берег» в Геленджике. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), суд ввел обеспечительные меры в отношении трех компаний, связанных с санаторием «Лазуревый берег». Речь идет об обществах с ограниченной ответственностью «Пансионат с лечением «Лазуревый берег», «Трио» и «Орпола». Иск в суд направила Генеральная прокуратура РФ.