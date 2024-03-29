Санатории Кубани примут 474 школьника из Белгородской области

Об этом 29 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона отметил, что санатории Ейска и Анапы уже готовятся принять 474 юных жителей Белгородской области.

«Все они – спортсмены, занимающиеся игровыми видами спорта, единоборствами и плаваньем. Поэтому, помимо оздоровительных программ, организуем для них тренировки для поддержания спортивной формы», — написал Кондратьев в Telegram.

Губернатор добавил, что во время отдыха в санаториях Кубани ребята из Белгородской области будут проходить школьную программу в дистанционном формате.

Читайте также: в Белгороде 29 марта беспилотник ВСУ врезался в многоэтажку, есть погибший и пострадавшие. По предварительным данным, также повреждены окна и балконные остекления в пяти квартирах. Кроме того, пострадала легковушка, припаркованная рядом с домом.