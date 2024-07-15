«Сан-Паулу» и «Краснодар» договорились о трансфере защитника Диего Косты

Центральный защитник бразильского клуба Диего Коста близок к переходу в стан «быков», сообщил журналист Габриэль Са в соцсетях.

По данным источника, ФК «Сан-Паулу» уже принял предложение «Краснодара» по трансферу Косты, согласившись продать защитника за 7,5 млн евро. Ожидается, что бразилец уже скоро приедет в расположение «черно-зеленых».

Так, 24-летний Диего Коста — воспитанник «Сан-Паулу», с 2020 года он играл в основной команде клуба. За это время футболист провел 161 матч, в которых забил 5 голов.

Отмечается, что действующий контракт Диего Косты с «Сан Паулу» заключили до 2028 года, пишет «РБ Спорт».

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