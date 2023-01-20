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Самый дорогой гараж в Сочи оценили в 15 млн рублей

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/samyj-dorogoj-garazh-v-sochi-otsenili-v-15-mln-rublej
Самый дорогой гараж в Сочи оценили в 15 млн рублей
Фото unsplash.com

Он имеет 4 этажа, общая площадь — 120 кв. м. Гараж продают в Лазаревском районе. Кроме того, к объекту подведены центральные коммуникации.

В городе продается на данный момент 28 гаражей. Самый дешевый стоит 1,4 млн рублей. Приобрести его можно в Дагомысе, площадь — 56 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе городского риэлторского центра Сочи.

Самый просторный жилой гараж находится в селе Орел-Изумруд. Его площадь составляет 147 кв. м. Купить можно за 8,2 млн рублей.

При покупке жилых гаражей важно несколько раз перепроверить документы, так как часто земельные участки под ними не оформлены, либо документы гаражного кооператива не соответствуют требованиями законодательства.

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