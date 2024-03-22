Самый большой в России сноупарк построили в Сочи

Сноупарк возвели на высоте 1,6 тыс. м над уровнем моря на курорте «Роза Хутор». На это потребовалось около 2 месяцев работы и 150 тыс. куб. м снега.

Разработка идеи и концепции нового спортивного объекта началась прошлым летом. При строительстве использовали систему искусственного оснежения.

«День за днем мы наращивали снежный покров на отметке 1,6 тыс. м над уровнем моря, чтобы из всего этого огромного объема снега создать настоящий профессиональный парк», — отметил заместитель гендиректора по ГЛК горного курорта «Роза Хутор» Сергей Чернов.

Теперь по итогам 700 часов беспрерывной работы глубина снега в новом сноупарке достигает 25 м, что сопоставимо с высотой 8-этажного дома.

Также, помимо работы со снегом, в парке подготовили 40 фигур для джиббинга. Соревнования по этому виду спорта пройдут здесь уже 25-31 марта в рамках спортивного фестиваля New Star Camp, сообщает пресс-служба курорта «Роза Хутор».

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