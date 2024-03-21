«Роза Хутор» и «Красная Поляна» не планируют продлевать горнолыжный сезон

Горнолыжный сезон на курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» завершат сезон в мае.

Несмотря на то, что, по прогнозам синоптиков, снег с гор в этом году будет сходить долго, представители горных курортов не планируют продлевать зимние катания.

Гендиректор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский сообщил, что в первые годы курорт продлевал сезон после майских праздников, но теперь им это «не интересно».

«Во-первых, это количество людей, там 100 — 200 человек приезжают в первое время, катание в это время уже не очень комфортное. Поэтому мы решили, что не стоит продлевать зимний сезон так далеко. Лучше время максимально использовать для нашей инфраструктуры, когда необходимо делать профилактические ремонты. Поэтому мы для себя приняли решение, что для нас важно качественно подготовиться к летнему сезону», — сказал Белокобыльский.

На «Красной Поляне» сезон закроется 4 мая. Он завершится фестивалем «Май-Пати» на белоснежном пляже в горах выше 2 тыс. м.

Курорт «Газпром» пока не объявил дату окончания горнолыжного сезона. Однако в теплое время года снег на «Газпроме» сохраняется лишь на верхних отметках с трассами для подготовленных лыжников и сноубордистов.

«Все зависит от погодных условий, скорее всего в двадцатых числах мая будет уже поздно, верхушки только будут открыты, красная трасса на пике «Альпика». Там уже, если такая солнечная, хорошая погода, то снег начнет таять», — цитирует сообщение справочной службы курорта «РИА Новости».

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