Самый большой в России фруктово-ягодный торт приготовили в Сочи

Торт приготовили местные кондитеры в честь 8 Марта. Угощение на основе бисквита получилось весом более 600 килограммов.

Чтобы приготовить торт кондитерам понадобилось 53 килограмма муки, 110 килограммов натуральных сливок, 82 килограмма сахара, 220 килограммов свежих фруктов и ягод. Также использовали 1,5 тыс. куриных яиц и другие ингредиенты.

В итоге получился торт длиной 4 метра и шириной 2,5 метра. Вес составил 623 килограмма 700 граммов. Общая площадь торта — 10 кв. метров.

Проведя измерения, эксперты Книги рекордов России зафиксировали достижение как самый большой торт в России. Предыдущий рекорд принадлежал кондитерам из Екатеринбурга. В 2013 году они приготовили торт весом 563 килограмма.

Первые куски торта на торжественной церемонии отрезала двукратная паралимпийская чемпионка по плаванию Олеся Владыкиина, учитель начальных классов школы № 18, лауреат премии Российского общества «Знание» Ирина Амосова, а также многодетная мать и в прошлом кондитер Вера Чернова. Также все желающие смогли попробовать сочинский торт-рекордсмен.

Площадь Южного мола стала главной площадкой празднования 8 Марта в Сочи. В течение дня здесь проходит тематическая концертная и спортивная программа. Здесь же развернута ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. В 19:00 начнется концерт артистов проекта «Звезды Русского Радио» Романа Архипова и Акмаля, сообщает пресс-служба мэрии.

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