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Россияне назвали самые популярные сервисы по подписке

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/samye-populyarnye-servisy-po-podpiske-nazvali-rossiyane-vo-vremya-oprosa
Россияне назвали самые популярные сервисы по подписке
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аналитики провели исследование и выяснили, что 69% россиян пользуются платными подписками на различные сервисы с фильмами, музыкой и книгами.

В этом году лояльность россиян к платным онлайн-кинотеатрам увеличилась. В прошлом году только 23% отмечали, что согласны платить за подписки на платформы.

Средняя сумма, которую постоянные пользователи сервисов (27%) платят в месяц, составляет от 200 до 400 рублей. Еще 23% тратят на подписки более 600 рублей, 21% — до 100 рублей. Постоянно пользуются только одной мультисервисной подпиской 45% опрошенных. Две-три подписки есть всего у 16%.

Наиболее востребованный сервис у россиян в этом году — видеоплатформы. Регулярную подписку на такие сервисы оплачивают 42%, аудиостриминговые платформы оплачивают почти 30%. Еще 28% в этом году впервые подписались на сервисы по подписке, включая электронные книги.

Всегда платили только за российские онлайн-кинотеатры 28% участников опроса, а 15% завели платный аккаунт на них в этом году. Временно отменили все свои подписки всего 6% опрошенных, сообщает RT.

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