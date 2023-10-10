Самые аварийные участки дорог на Кубани назвали в Упродор «Черноморье»

С начала года по конец высокого курортного сезона специалисты выявили 11 опасных участков в крае, где чаще всего происходят ДТП.

Причины аварий — не в состоянии дорог, а в несоблюдении безопасной дистанции, превышении скорости, переходе дороги в неположенных местах. Происходят такие аварии даже на регулируемых перекрестках.

Всего за 8 месяцев на трассе Р-217 «Кавказ» выявили 4 опасных участках, по 3 — на трассах А-160 Майкоп — Кореновск и А-147 Джубга — Сочи. Еще один авариный участок выделили на трассе А-146 Краснодар — Верхнебаканский. В общей сложности там произошло 42 аварии.

Все участки, на которых наблюдается учащение ДТП, постоянно инспектируют. Дорожники делают все, чтобы решить вопрос — устанавливают дополнительные знаки для снижения скоростного режима, поперечные шумовые полосы. Однако чаще всего речь идет о невнимательности, беспечности и халатности водителей и пешеходов. Согласно статистике, в этом году в 81% случаев аварию или наезд на пешехода провоцируют сами участники дорожного движения.

Если по итогам работы участки признают аварийно-опасными, то по каждому будут принимать дополнительные решения — изменение схемы движения или установку светофоров, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

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