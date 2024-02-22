Самую северную точку распространения подснежника альпийского нашли в Краснодаре

Специалисты РГО обнаружили подснежник в лесопарке Краснодарском в Карасунском округе.

Природоохранительная комиссия Краснодарского регионального отделения РГО обнаружила самую северную точку распространения подснежника альпийского 21 февраля.

Лесопарк Краснодарский находится с 2017 года является особо охраняемой территорией. Общая площадь лесопарка — 78,7 га.

Пойменные леса вблизи населенных пунктов в наибольшей степени страдают от антропогенного воздействия. Исследования специалистов КубГУ показали, что сегодня существенная часть лесопокрытой площади — это искусственно созданные насаждения. При этом площадь естественных пойменных ивово-тополевых лесов — менее 10 % территории лесопарка, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарского регионального отделения РГО.

Доктор биологических наук, профессор КубГУ, руководитель Природоохранительной комиссии Краснодарского регионального отделения РГО Светлана Литвинская отметила, что подснежник — не первая значимая находка в этом лесопарке.

«Когда видишь массу погибающих деревьев — это удручает. Тем не менее, лес продолжает жить своей жизнью. В прошлом году мы зарегистрировали здесь небольшую популяцию редкого вида цикламена кавказского (Cyclamen coum subsp. caucasicum). Сегодня лес подарил нам встречу с еще одним редким видом — подснежником альпийским (Galanthus alpinus). Неожиданная находка важна не только для Красной книги Краснодарского края, но и для Красной книги РФ. Ареал подснежника альпийского теперь включает и правобережье реки Кубань. Это сама северная точка его распространения», — сказала Литвинская.

Она отметила, что плотность популяций невысокая. Растения должны охраняться и находиться под наблюдением экологов.

Читайте также: два новых отделения РГО открыли в Краснодарском крае.