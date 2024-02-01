Два новых отделения РГО открыли в Краснодарском крае

Новые отделения Русского географического общества начали работу в Темрюкском и Приморско-Ахтарском районах.

В настоящее время в состав регионального географического общества входят 24 отделения.

«Краснодарское региональное отделение РГО — одно из крупнейших в стране. В 2023 году его мы провели свыше 1 тыс. 200 мероприятий с участием более 7 млн человек. Уделяем особое внимание региональному развитию Русского географического общества. Очень важно, чтобы в каждом уголке Краснодарского края люди имели возможность соприкасаться с деятельностью РГО и развивать свою малую родину. Отделения объединяют местных жителей, увлеченных и неравнодушных к делу охраны окружающей среды и просветительской деятельности», — сказал председатель Краснодарского регионального отделения РГО Иван Чайка.

Темрюкское отделение РГО возглавила директор районного Центра детско-юношеского туризма и экскурсий Анастасия Бечина. В ходе первого заседания отметили, что район входит в проект «Золотое кольцо Боспорского царства». Он знакомит с античным прошлым Таманского полуострова, культурой виноградарства и виноделия. Экскурсионные маршруты очень популярны у туристов со всей страны.

Члены нового отделения Приморско-Ахтарска выразили готовность участвовать в развитии туризма, культурной жизни, охране природы, географическом просвещении. Глава Приморско-Ахтарского отделения Артем Парфенов сообщил, работу по линии РГО начали еще в прошлом году. В частности, провели серию выставок, две благотворительные акции «География-детям». С открытием отделения эта деятельность будет расширяться.

В настоящее время реализуется ряд крупных федеральных проектов. Это, в том числе, профильные смены РГО в ведущих детских центрах страны. До 14 февраля можно подать заявку и войти в число 250 участников «Мира открытий» в ВДЦ «Смена» в Анапе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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