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Самую крупную летучую мышь Европы и России обнаружили ученые в заповеднике «Утриш»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/samuyu-krupnuyu-letuchuyu-mysh-evropy-i-rossii-obnaruzhili-uchenye-v-zapovednike-utrish
Самую крупную летучую мышь Европы и России обнаружили ученые в заповеднике «Утриш»
Фото t.me/utrishgpz

Гигантская вечерница считается самым большим представителем отряда рукокрылых в Европе и России. Вид внесен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу РФ.

Обнаружили вечерницу ученые-хироптерологи из Южно-Уральского федерального научного центра минералогии и геоэкологии Уральского отделения РАН Владимир и Лариса Снитько.

Гигантскую вечерницу нашли на особо охраняемой природной территории впервые, отметил руководитель государственного заповедника «Утриш» Олег Чихачев. Размах крыльев у найденной вечерницы — 45 см. При этом весит она всего 53 г.

«Данное событие является очень значимым для научного сообщества Европы, России и заповедника», — пояснил Олег Чихаев.

Для исследования мышей применяются гуманные, безопасные для жизни методы, а после осмотра и замеров их отпускают на волю, сообщает пресс-служба государственного природного заповедника «Утриш» в Telegram.

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