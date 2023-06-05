На Утрише для туристов открыли три экскурсионных маршрута

Доступ для туристов на территорию государственного заповедника «Утриш» ограничили с конца августа 2020 года после крупного пожара, который уничтожил 4,8 тыс. деревьев.

Сейчас для отдыхающих на Утрише открыты три пеших экскурсионных маршрута:

«Каньон» — маршрут ведет к скале Прометея. На нем можно увидеть следы глобальных геологических событий на полуострове Абрау;

— маршрут ведет к скале Прометея. На нем можно увидеть следы глобальных геологических событий на полуострове Абрау; «Старая дорога» — маршрут ведет по полуострову Абрау и знакомит с богатым историческим прошлым;

— маршрут ведет по полуострову Абрау и знакомит с богатым историческим прошлым; «Савина щель» — маршрут, на котором можно встретить черепаху Никольского, занесенную в Красную книгу.

Экскурсии на Утрише проводят ежедневно, но только по предварительной записи. Для того, чтобы отравиться в пешее путешествие по заповеднику, необходимо позвонить по номеру: +79996320403, сообщает пресс-служба ГПЗ «Утриш».

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