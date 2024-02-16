Самую дешевую квартиру в новостройках Сочи оценили почти в 14 млн рублей

Всего по данным на середину февраля на первичном рынке недвижимости курорта представлено чуть более 1,2 тыс. квартир со сдачей в 2024 году. С ноября объем предложения сократился на 1,5%.

Больше всего вариантов для покупки недвижимости в новостройках Сочи представлено среди 1-комнатных квартир — 693 объекта. Самая дешевая «однушка» на курорте находится в Адлерском районе. Ее стоимость 13,8 млн рублей, а площадь 30 кв. метров. Многоквартирный дом планируют сдать в эксплуатацию уже в ближайшие месяцы.

В сегменте студий в новостройках представлено 287 вариантов. Самая дешевая студия находится в Хостинском районе. Ее стоимость 9,8 млн рублей, а площадь 24 кв. метра, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в агентстве «Оникс-Недвижимость».

Читайте также: Сочи «помог» Краснодарскому краю стать лидером России по недоступности жилья для местных жителей. По данным экспертов, средняя стоимость 1 кв. метра в новостройках Кубани составляет 406,5 тыс. рублей.