Самую большую на Кубани спортплощадку для сдачи норм ГТО открыли в Калининском районе

Новую спортплощадку в рамках краевой госпрограммы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» открыли в станице Старовеличковской на территории спортшколы «Восход».

Площадь объекта — 600 кв. м. Здесь установили более 35 тренажеров. На них смогут заниматься школьники, спортсмены и все жители станицы.

По словам вице-губернатора Кубани Александра Власова, в этом году в сдаче нормативов ГТО приняли участие более 370 тыс. жителей региона. Норму выполнили более 41 тыс. человек.

«В крае работает 65 Центров тестирования по выполнению комплекса «Готов к труду и обороне». Оборудовано почти 1,9 тыс. мест для сдачи, в том числе на стадионах, в универсальных спорткомплексах, бассейнах и спортплощадках школ», — добавил замглавы региона.

На Кубани в этом году планируют открыть 19 спортплощадок для сдачи норм ГТО в 18 городах и районах. Из них 15 площадок уже сдали, еще 4 откроют до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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