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Samsung рассчитывает вернуться в Россию до конца 2022 года

Экономика
15.09.2022 12:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/samsung-rasschityvaet-vernutsya-v-rossiyu-do-kontsa-2022-goda
Samsung рассчитывает вернуться в Россию до конца 2022 года
Фото mobile-review.com

Ранее завершившая работу на территории РФ южно-корейская компания Samsung рассчитывает до конца года восстановить поставку техники в Россию. Производитель также планирует перезапустить официальный интернет-магазин.

По данным СМИ, началом постепенного возвращения Samsung в Россию будет старт официальных поставок техники. Он запланирован на октябрь.

«Речь идет о разработке определенной логистической цепочки поставок. Видимо, компания Samsung ее наладила. То есть они нашли способ поставлять оборудование и запчасти, а также осуществлять сервис устройств через новое юридическое лицо в России. Проработали это и будут перезапускаться. Обычное дело для санкционной реальности», — считает руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников.

По мнению эксперта, у Samsung больше не будет фирменных магазинов. И если раньше розничная торговля приносила «крохи» то в текущей ситуации акцент на продажи будет сделан по средствам веб площадок. Наличие физических магазинов Половников назвал скорее «имиджевым» проектом, сообщает Sputnik.

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