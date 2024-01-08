Самовыдвижение Путина на выборы президента поддержали 1,3 млн жителей России

Об этом сообщила сопредседатель избирательного штаба Владимира Путина Марьяна Лысенко.

В штаб, который расположен в Гостином дворе, 8 января доставили подписи еще из 13 регионов в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборы президента РФ в 2024 году. Ранее волонтеры привезли в штаб подписи из 45 российских регионов.

«На сегодняшний день в поддержку нашего кандидата на пост президента России Владимира Путина мы собрали более чем 1,3 млн подписей», — рассказала Лысенко.

Она напомнила, что подписи в поддержку Путина начали собирать с 23 декабря. Сбор подписей продлится до 31 января.

По российским законам, для участия в президентских выборах самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тыс. подписей в свою поддержку, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», выбора президента России в 2024 году продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта. Свои кандидатуры на участие в президентских выборах, помимо Владимира Путина, выдвинули еще несколько политиков: Николай Харитонов — от партии КПРФ, Владислав Даванков — от партии «Новые люди» и Леонид Слуцкий от партии ЛДПР.