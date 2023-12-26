Число желающих стать кандидатом на выборах президента РФ превысило 30 человек

О количестве претендентов на президентские выборы, которые планируют провести в следующем году, сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

По его словам, количество претендентов, желающих выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента России, уже составило 33 человека, сообщает «Интерфакс».

По данным 26 декабря, свои кандидатуры на президентские выборы выдвинули уже несколько политиков: действующий президент России Владимир Путин — самовыдвиженец, Николай Харитонов — от партии КПРФ, Владислав Даванков — от партии «Новые люди» и Леонид Слуцкий от партии ЛДПР.

Выборы президента России в 2024 году продлятся в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта.

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