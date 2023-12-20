На Кубани не будут проводить электронное голосование на выборах президента РФ

Дистанционное электронное голосование на президентских выборах в следующем году будет доступно в 29 регионах страны. В нем смогут принять участие около 38 млн избирателей.

ДЭГ организуют в том числе в Крыму, Севастополе, Москве, Воронежской, Ростовской и Московской областях. В Краснодарском крае в 2024 году электронное голосование проводить не будут.

«Из 30 регионов, где имелся опыт проведения ДЭГ, заявки на проведение прислали 28 регионов. Также поступила заявка от Вологодской области. Ранее дистанционное электронное голосование там не применяли», — цитирует Эмму Памфилову пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

Выборы президента России в 2024 году продлятся в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта.

Читайте также: заявки на участие в выборах президента России подали уже 16 человек. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании 20 декабря. Она подчеркнула, что избирательная кампания вступила в активную фазу, число заявок от граждан РФ, желающих стать президентом страны, в ближайшее время увеличится.