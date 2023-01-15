Самосвал снес металлическую опору с дорожными указателями на трассе в Краснодарском крае

Авария произошла 14 января около 12:00 в районе 68-го километра трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк в Славянском районе.

По предварительным данным, водитель КамАЗа с полуприцепом по невнимательности нажал кнопку открытия полуприцепа. В результате чего самосвал задел дорожное сооружение с указателями направления.

В результате ДТП никто не пострадал, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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