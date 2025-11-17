Самолеты в Геленджике смогут взлетать в сторону гор

Аэропорт Геленджика получил разрешение использовать взлетную программу второго курса. И теперь сможет отправлять и принимать воздушные суда даже во время сильного ветра и шторма.

Согласно этой программе, самолеты могут взлетать в сторону гор. Ранее самолеты в Геленджике могли взлетать только в сторону моря. Новая программа учитывает все необходимые меры безопасности.

«Даже в непогоду, даже в Норд-ост, даже при сильном ветре аэропорт Геленджик готов принять и выпустить воздушные суда при таких погодных условиях, которые раньше являлись преградой», — говорится в официальном Telegram-канале аэропорта.

