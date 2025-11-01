Госэкспертиза одобрила проект строительства железной дороги к аэропорту Анапы

Положительное заключение государственной экспертизы получил проект строительства нового железнодорожного пути на участке «Витязево — Аэропорт Анапа».

Это второй этап масштабного проекта по строительству новой железнодорожной линии станица Анапа — Аэропорт Анапа — Тамань Пассажирская. Одобрение разработчики получили на проектную документацию и результаты инженерных изысканий.

В разработке проектной документации участвовали 10 предприятий. В том числе, ООО «НеваТрансПроект», АО «Росжелдорпроект», АО «Петербургский метрополитен», АО «Мосинжпроект», АО «Ленметрогипротранс», ООО «ТЭП-Инжиниринг», ООО «Институт Гипростроймост», сообщает «РБК Краснодар».

