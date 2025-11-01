Главгосэкспертиза одобрила 2 нитку газопровода Анастасиевская — Новороссийск

Трасса второй ветки магистрального газопровода пройдет в Крымском районе.

Положительное заключение на первый этап реализации проекта выдала Главгосэкспертиза России. Второй участок магистрали появится с 19 по 43 км трассы газопровода «Анастасиевская — Новороссийск».

Общая длина трубопровода составит 39 тыс. 415 м. Протяженность новой ветки составит 64 км. Ее мощность достигнет 4 млрд куб. м газа в год. Трассу подключат к магистральным газопроводам «Починки — Анапа» и «Писаревка — Анапа».

«Проектная документация также включает строительство дополнительной инфраструктуры для подключения газопровода к действующей магистральной сети, а также линии ВОЛС, подъездной автомобильной дороги и других сооружений и коммуникаций», — сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Читайте также: газопровод протяженностью почти 30 км построят в Мостовском районе. На газификацию Мостовского района выделят более 500 млн рублей. Это позволит обеспечить голубым топливом свыше 7,5 тыс. жителей 10 населенных пунктов.

Подпишись, здесь всегда интересно.