Самолеты Британии появились над Черным морем, к ним отправили истребитель Су-27

Приближающиеся к государственной границе РФ на юге страны иностранные военные цели заметили днем 24 июля.

Вооруженные силы России подняли в воздух истребитель Су-27. Его экипаж приблизился к целям и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 и два истребителя Typhoon ВВС Великобритании.

При появлении российского Су-27 британские военные самолеты развернулись и отдалились от границ РФ. Истребитель вернулся на аэродром базирования, сообщает Министерство обороны РФ.

Читайте также: Кремль назвал угрозой присутствие военных кораблей НАТО в Черном море. РФ начнет принимать необходимые шаги, чтобы обеспечить свою безопасность со стороны Черного моря, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.