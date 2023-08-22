Самолет ВКС России уничтожил военный катер с десантом ВСУ в Черном море

Это произошло 22 августа около 11:00 в северо-западной части Черного моря около острова Змеиный.

Российские военные заметили быстроходный военный катер Willard Sea Force, произведенный в США, на котором находились десантники Вооруженных сил Украины.

В воздух с аэродрома подняли самолет ВКС России, который обнаружил и уничтожил судно противника, сообщает Министерство обороны РФ.

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