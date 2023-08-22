Истребитель ВКС России уничтожил украинский катер около газодобывающих установок в Черном море

Разведывательный катер ВСУ вышел в акваторию Черного моря в ночь на 22 августа.

Российские военные заметили судно противника и подняли в воздух самолет Су-30СМ морской авиации Черноморского флота.

Экипаж истребителя засек украинский катер в районе российских газодобывающих установок и уничтожил его, сообщает Министерство обороны РФ.

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