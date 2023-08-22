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Истребитель ВКС России уничтожил украинский катер около газодобывающих установок в Черном море

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/istrebitel-vks-rossii-unichtozhil-ukrainskij-kater-okolo-gazodobyvayushhih-ustanovok-v-chernom-more
Истребитель ВКС России уничтожил украинский катер около газодобывающих установок в Черном море
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Разведывательный катер ВСУ вышел в акваторию Черного моря в ночь на 22 августа.

Российские военные заметили судно противника и подняли в воздух самолет Су-30СМ морской авиации Черноморского флота.

Экипаж истребителя засек украинский катер в районе российских газодобывающих установок и уничтожил его, сообщает Министерство обороны РФ.

Читайте также: российские военные отразили атаку беспилотников ВСУ в Черном море. Украинские военные попытались атаковать объекты в России при помощи БПЛА 21 августа около 23:00.

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