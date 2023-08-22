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Российские военные отразили атаку беспилотников ВСУ в Черном море

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossijskie-voennye-otrazili-ataku-bespilotnikov-vsu-v-chernom-more
Фото Pexels, pixabay.com

Украинские военные попытались атаковать объекты в России при помощи БПЛА 21 августа около 23:00.

«Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были обнаружены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

После воздействия средствами РЭБ украинские БПЛА рухнули в акваторию Черного моря примерно в 40 км северо-западнее Крыма.

Читайте также: глава Ейского района опроверг информацию об упавшем беспилотнике. Вечером 18 августа в местных пабликах появилась информация, что около 20:00 в муниципалитете был громкий взрыв из-за упавшего беспилотника.

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