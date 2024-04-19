Бомбардировщик Ту-22М3 упал в Ставропольском крае

Авиационный инцидент произошел утром 19 апреля в Красногвардейском округе Ставропольского края.

По словам губернатора региона Владимира Владимирова, самолет упал в поле.

«По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались. Информация уточняется», — написал глава Ставрополья в Telegram.

Губернатор добавил, что двоих летчиков нашли живыми и везут в больницу. На место ЧП выехали сотрудники оперативных служб.

Судя по фотографиям с места происшествия, упал ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

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