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Самолет столкнулся с телетрапом в аэропорту Сочи

Происшествия
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Самолет столкнулся с телетрапом в аэропорту Сочи
Самолет столкнулся с телетрапом в аэропорту Сочи

Инцидент произошел 4 августа около 21:00 при заруливании воздушного судна Aibus A330-300 на стоянку.

Самолет компании Nordwind прилетел в Сочи из Нижнего Новгорода.

«Экипаж допустил касание телетрапа крылом и мотогондолой левого двигателя. В настоящий момент происходит выяснение причин произошедшего. Авиакомпанией принято решение произвести замену борта для следующего рейса на вылет № 4473 по маршруту Cочи — Новосибирск», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

С пассажирами работали представители авиакомпании, им предоставили напитки и питание. Вылет в Новосибирск на другом самолете был запланирован на 4:40 5 августа.

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