Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет совершил экстренную посадку из-за болезни пассажира

Инцидент произошел 1 августа с лайнером Boeing 738 авиакомпании Smartavia.

Воздушное судно совершало рейс № AUL-858 Екатеринбург — Сочи. Во время полета одному из пассажиров стало плохо, ему потребовалась экстренная медпомощь.

Экипаж самолета принял решение сесть в аэропорту Уфы, пишет Telegram-канал Aviaincident.

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