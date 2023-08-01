Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет совершил экстренную посадку из-за болезни пассажира
Происшествия
01.08.2023 13:06
Инцидент произошел 1 августа с лайнером Boeing 738 авиакомпании Smartavia.
Воздушное судно совершало рейс № AUL-858 Екатеринбург — Сочи. Во время полета одному из пассажиров стало плохо, ему потребовалась экстренная медпомощь.
Экипаж самолета принял решение сесть в аэропорту Уфы, пишет Telegram-канал Aviaincident.
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