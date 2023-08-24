Самолет Сочи — Екатеринбург готовится к экстренной посадке из-за задымления на борту

По данным экстренных служб, 24 августа экипаж самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющий рейс Сочи — Екатеринбург, подал сигнал бедствия.

Это произошло через час после взлета. По предварительным данным, воздушное судно находилось над Каспийским морем, когда сработал датчик дыма в багажном отделении. Это могло произойти из-за технической неисправности.

Сейчас самолет выполняет разворот над морем и готовится к вынужденной посадке в Минеральных Водах, пишет «Коммерсантъ».

Читайте также: самолет Шереметьево — Сочи вернулся в аэропорт вылета из-за поломки системы кондиционирования.