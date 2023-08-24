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Самолет Сочи — Екатеринбург готовится к экстренной посадке из-за задымления на борту

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/samolet-sochi-ekaterinburg-gotovitsya-k-ekstrennoj-posadke-iz-za-zadymleniya-na-bortu
Самолет Сочи — Екатеринбург готовится к экстренной посадке из-за задымления на борту
Фото unsplash.com

По данным экстренных служб, 24 августа экипаж самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполняющий рейс Сочи — Екатеринбург, подал сигнал бедствия.

Это произошло через час после взлета. По предварительным данным, воздушное судно находилось над Каспийским морем, когда сработал датчик дыма в багажном отделении. Это могло произойти из-за технической неисправности.

Сейчас самолет выполняет разворот над морем и готовится к вынужденной посадке в Минеральных Водах, пишет «Коммерсантъ».

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