Самолет Шереметьево — Сочи вернулся в аэропорт вылета из-за поломки системы кондиционирования
Происшествия
23.08.2023 12:34
Инцидент произошел 23 августа с лайнером Boeing 737
По данным оперативных служб, самолет вылетел из «Шереметьево». После взлета экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности в системе кондиционирования.
Около 12:15 самолет благополучно приземлился, сообщает РИА «Новости».
Читайте также: самолет Сочи — Домодедово совершил экстренную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия пассажира.