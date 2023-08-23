Самолет Шереметьево — Сочи вернулся в аэропорт вылета из-за поломки системы кондиционирования

Инцидент произошел 23 августа с лайнером Boeing 737

По данным оперативных служб, самолет вылетел из «Шереметьево». После взлета экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности в системе кондиционирования.

Около 12:15 самолет благополучно приземлился, сообщает РИА «Новости».

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