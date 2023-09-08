Самолет Салехард – Сочи попал в сильную болтанку из-за двух встречных Airbus

Инцидент с участием борта авиакомпании «Ямал» произошел 7 сентября в 14:47.

Сообщается, что сразу после набора высоты рейс LLM485 , отправлявшийся из Салехарда в Сочи, попал в сильную болтанку из-за встречного движения двух Airbus А-380.

В результате у самолета отключился автопилот и он перешел на ручное управление. Вскоре работу автопилота восстановили, самолет продолжил полет по маршруту.

Уточняется, что встречные суда авиакомпании Emirates прошли эшелоном выше в 13:54 и 13:59. Двухэтажные лайнеры летели из Дубая в Сан-Франциско и Лос-Анджелес, пишет «АиФ-Юг».

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