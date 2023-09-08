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Самолет Салехард – Сочи попал в сильную болтанку из-за двух встречных Airbus

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/samolet-salehard-sochi-popal-v-silnuyu-boltanku-iz-za-dvuh-vstrechnyh-airbus?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Самолет Салехард – Сочи попал в сильную болтанку из-за двух встречных Airbus
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент с участием борта авиакомпании «Ямал» произошел 7 сентября в 14:47.

Сообщается, что сразу после набора высоты рейс LLM485 , отправлявшийся из Салехарда в Сочи, попал в сильную болтанку из-за встречного движения двух Airbus А-380.

В результате у самолета отключился автопилот и он перешел на ручное управление. Вскоре работу автопилота восстановили, самолет продолжил полет по маршруту.

Уточняется, что встречные суда авиакомпании Emirates прошли эшелоном выше в 13:54 и 13:59. Двухэтажные лайнеры летели из Дубая в Сан-Франциско и Лос-Анджелес, пишет «АиФ-Юг».

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