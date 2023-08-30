Бомбардировщик ВКС России уничтожил украинский катер с десантом в Черном море

Это произошло днем 30 августа в северо-западной части Черного моря около острова Змеиный.

Российские военные обнаружили катер Вооруженных сил Украины с экипажем на борту в море и подняли в воздух фронтовой бомбардировщик Су-24.

Самолет ВКС России успешно поразил цель, уничтожив украинский катер, сообщает RT.

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