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Бомбардировщик ВКС России уничтожил украинский катер с десантом в Черном море

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/bombardirovshhik-vks-rossii-unichtozhil-ukrainskij-kater-s-desantom-v-chernom-more
Бомбардировщик ВКС России уничтожил украинский катер с десантом в Черном море
Фото Минобороны РФ

Это произошло днем 30 августа в северо-западной части Черного моря около острова Змеиный.

Российские военные обнаружили катер Вооруженных сил Украины с экипажем на борту в море и подняли в воздух фронтовой бомбардировщик Су-24.

Самолет ВКС России успешно поразил цель, уничтожив украинский катер, сообщает RT.

Читайте также: самолет ВКС РФ сбил украинский беспилотник над Черным морем. Вооруженные силы Украины попытались атаковать территорию России 29 августа около 12:00 при помощи БпЛА самолетного типа.

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