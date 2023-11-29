Самолет с 75 пассажирами с третьей попытки совершил экстренную посадку в Сочи

Это произошло еще 27 ноября во время разгула стихии, но известно об этом стало только к вечеру 29 ноября.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что летевший из Москвы самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Сочи из-за заканчивающегося топлива. В этот момент на борту лайнера было 75 пассажиров.

Борт смог приземлиться на взлетно-посадочную полосу воздушной гавани только с третьей попытки. Пилотам мешал сильный ветер.

В авиакомпании подтвердили распространившуюся информацию об авиаинциденте в Сочи. Отметили, что самолет приземлился с небольшой задержкой после ухода на второй круг во время резкого ухудшения погоды в Адлере, сообщает РИА «Новости».

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