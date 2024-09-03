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Самолет Москва — Сочи экстренно сел в Минводах после сигнала бедствия

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/samolet-moskva-sochi-ekstrenno-sel-v-minvodah-posle-signala-bedstviya
Самолет Москва — Сочи экстренно сел в Минводах после сигнала бедствия
Фото MooreProtectionWien, pixabay.com

Пассажирский Airbus A-321, летевший по рейсу Москва — Сочи, вечером 2 сентября подал сигнал бедствия над Кисловодском.

Сигнал поступил во время нахождения самолета в зоне ответственности авиадиспетчеров Минвод. Предполагаемая причина — срабатывание сигнализации о неисправности.

Командир запросил экстренную посадку, судно изменило курс и приземлилось в Минеральных водах, сообщает «Интерфакс».

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