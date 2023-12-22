Самой нелепой инициативой года в России стала идея стандарта шаурмы

РПо мнению экпсертов, целый ряд странных законодательных инициатив 2023 года был направлен на банальное привлечение внимания.

Политолог Павел Склянчук отметил, что идея принять в России стандарт шаурмы — самый нелепый законопроект этого года.

Эксперт напомнил, что осенью во время выборов мэра Москвы кандидаты, пользуясь правом законодательной инициативы, фонтанировали идеями, например, одной из них был дополнительный выходной 1 сентября.

«Что касается шаурмы: у нас есть популярный вид общепита, есть конкуренция — питерская есть, а московского стандарта нет. Ну, и это была часть предвыборной кампании», — подчеркнул специалист.

По словам политолога, такие идеи оживляют ситуацию перед выборами, а также дают повод повеселиться, сообщает телеканал «360».

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