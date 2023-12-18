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Проводить детские праздники с отечественными персонажами предложили в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/provodit-detskie-prazdniki-s-otechestvennymi-personazhami-predlozhili-v-rossii
Проводить детские праздники с отечественными персонажами предложили в России
Фото freepik.com

Детские мероприятия призвали организовывать только с использованием отечественных сюжетов и персонажей, а также с запретом западных супергероев.

С инициативой выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Он отметил, что на детских праздниках часто можно было встретить одновременно отечественных персонажей, например, Деда Мороза и западных — Бэтмена и Человека-паука. По его мнению, демонстрация американских супергероев — пропаганда ценностей враждебного государства.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о разработке рекомендаций по проведению детских массовых мероприятий в части исключительного использования отечественных тематических персонажей и сюжетов, а также запрета на использование чуждых и зловредных западных «супергероев», — цитирует обращение Ветрова RT.

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