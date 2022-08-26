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Самое теплое 25 августа: в Туапсе и Сочи установлен новый температурный рекорд

Общество
26.08.2022 15:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/samoe-teploe-25-avgusta-v-tuapse-i-sochi-ustanovlen-novyj-temperaturnyj-rekord
Видео канала «Кубань 24»

Анапа пережила самое жаркое 25 августа за всю историю метеонаблюдений. Воздух прогрелся до +36 °С.

Отклонение от нормы составило около 4 °С. До этого самое жаркое 25 число последнего летнего месяца выпало на 1938 год.

Помимо этого, еще один абсолютный максимум зафиксировали накануне в Сочи — +38 °С. На Красной Поляне даже зарядили водой снежные пушки, чтобы туристам было легче перенести температурный рекорд. Жара ощущается и в Краснодаре, но без сенсаций. В краевом центре 26 августа до +32 °С.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи запустили снежные пушки, чтобы сбить жару.

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