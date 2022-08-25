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В Сочи запустили снежные пушки, чтобы сбить жару

Общество
25.08.2022 21:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zapustili-snezhnye-pushki-chtoby-sbit-zharu
Видео канала «Кубань 24»

На Красной Поляне 25 августа небывалое пекло — воздух прогрелся до +38 °С.

С помощью пушек пытаются сбить жару и спасти туристов от палящего солнца.

«Для изнывающих от жары туристов администрация курорта достала из зимних запасов снежные пушки. Устройства распыляют холодную воду на пересадочной площадке. Здесь путешественники пересаживаются с одного подъемника на другой. И охладиться совсем не прочь», — сказал корреспондент Кирилл Белоног.

Отдыхающие и жители поделились:

— Замечательно. Ну видели такое где-нибудь? На таком уровне — наверное нет.

— Супер! Вот, мы идем охлаждаться, очень хорошая идея.

— Очень хорошее изобретение. Нравится, освежает. 

Такой освежитель воздуха работает каждый день с 10:00 до 16:00. Он распыляет полтора литра воды в секунду. За день уходит около полутонны жидкости из подземных источников. В курортный сезон с помощью такой пушки делают искусственный снег.

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