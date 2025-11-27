Самбо в Краснодарском крае занимаются почти 72 тыс. человек

Во время «Прямой линии» губернатору довольно часто задают вопросы о развитии спорта. Так, в 2023 году после обращения жительницы Новощербиновской открылся центр единоборств. В 2024-м по просьбе жителей Тихорецкого районе открыли спортивную школу «Альтаир».

«Альтаир» в Тихорецке — наследница одной из старейших спортивных школ Кубани, которая воспитала мастеров спорта, призеров и чемпионов СССР. В январе 2023 года инициативная группа родителей пожаловалась губернатору во время «Прямой линии», что строительство здания для спортивной школы затянулось.



«Проблемы с существующими спортивными комплексами надо решать, иначе нам дороже выйдет капитальный ремонт», — подчеркивает Вениамин Кондратьев.

В Тихорецке 14 февраля 2024 года торжественно открылась спортивная школа «Альтаир». Ее построили на месте бывшего манежа, сгоревшего в 2010 году. На базе спорткомплекса работают два направления: легкая атлетика и футбол.

«Подарили такую радость и детям, и родителям. Какой прекрасный спортивный у нас зал — светлый и современный», — делится жительница Тихорецка Виктория Погребняк.

Сейчас в спортивной школе занимается 1 тыс. 350 детей — количество желающих растет, возможности школы расширились. «Альтаир» каждый год становится лауреатом краевого смотра-конкурса среди учреждений спортивной направленности.

«Стали победителями зональных финальных соревнований и попали в финал первенства края по футболу. Легкоатлеты нас тоже радуют, у нас в этом году три ребенка попали в сборную края», — рассказывает директор спортивной школы «Альтаир» Тихорецка Галина Васильева.

Варвара Шерешкова из Щербиновского района в 2023 году беспокоилась, что в Старощербиновской открытие центра единоборств переносили несколько месяцев.

«Обязательный урок самбо очень нужен сильным духом ребятам. Мы не должны их потерять, а центры единоборств — это те площадки, где они будут собираться», — говорит губернатор.

Тогда сын Варвары тоже был спортсменом и с нетерпением ждал переезда в новый Центр единоборств. Она была уверена, что ее просьба не останется без внимания.

«После моего сообщения в течение, мне кажется, нескольких дней произошло открытие. Рады, довольны, тепло, комфортно, уютно», — делится жительница Щербиновского района Варвара Шерешкова.

Тогда Центр единоборств в Старощербиновской обошелся краевой казне в 140 млн рублей — деньги, вложенные в здоровье будущего поколения. Для детей создали самые лучшие условия. Просторный зал на три ковра, раздевалки, санитарные комнаты, тогда же появились и силовые тренажеры.

«В следующем году для борцов закупят специализированные тренажеры: это беговые дорожки, шведские стенки, тренажеры для хвата, чтобы развивать определенные группы мышц. Еще появится новый красный ковер для тренировок», — сообщает специальный корреспондент Мария Николаева.

В 2026 году 1,5 млн рублей направят на закупку необходимого оборудования. Сейчас в центре единоборств самбо и дзюдо занимаются 300 ребят, среди них и восходящие звезды.

«Родители стали узнавать, что у нас полностью бесплатные тренировки проходят, что мы выдаем детям форму для тренировок — стали привозить детей с ближайших станиц», — рассказывает начальник обособленного структурного подразделения СШОР «Самбо» Максим Гардер.

Возведение центров единоборств в крае привело к росту спортивных результатов и числа занимающихся самбо. Еще в 2023 году эта борьба вошла в пятерку наиболее популярных видов спорта. Сейчас самбо занимаются почти 72 тыс. человек.

Читайте также: центр гимнастики построят на улице Объездной в Горячем Ключе.

Подпишись, здесь всегда интересно.