Самая крупная в РФ международная выставка «ЮГАГРО» стартовала в Краснодаре

Передовые технологии для аграриев и самые вкусные продукты для посетителей — все это можно будет увидеть и попробовать в течение недели.

«Более 600 производителей и поставщиков из 14 стран приняли участие на краснодарской выставке «ЮГАГРО-2025». На площадках мероприятия представили новинки сельхозтехники, агрохимии, семян, а также оборудование для хранения, переработки и полива», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Эльрик Назаров.

Выставка в этом году расположилась в нескольких павильонах, каждая площадка посвящена отдельному этапу сельхозпроизводства. От подготовки почвы до хранения готовой продукции — здесь можно увидеть полный цикл, собранный в одном месте.

Особое внимание гостей привлекают интерактивные зоны: здесь компании показывают оборудование в работе, объясняют технологии и сравнивают эффективность разных решений. Многие предприятия приезжают заранее, чтобы подготовить стенды под реальные полевые условия.

Выставка стала уже наработанной площадкой для деловых встреч: здесь проводят переговоры, заключают контракты и договариваются о совместных проектах на новый сезон. Организаторы отметили, что интерес к аграрным технологиям растет из года в год.

«В деловой программе выставки свыше 40 мероприятий. Эксперты обсуждают кадры для АПК, цифровизацию отрасли и современные технологии в растениеводстве. Ключевое событие первого дня — пленарное заседание о будущем села и привлечении специалистов на юг России», — говорит Назаров.

Читайте также: первый Южный химический форум пройдет в Краснодаре.

Подпишись, здесь всегда интересно.